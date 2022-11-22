موعد مباراة الأهلى والمقاولون والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب بات يشغل كثير من عشاق النادي الاهلي باعتبار أن هذه اول مباراة للمارد الأحمر بعد فترة التوقف الدولي ، ويترقب الجمهور الأهلاوي مباراة الفريق أمام المقاولون.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويلتقي الاهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المقاولون، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الاهلي والمقاولون العرب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها .

وخصص المدير الفني للأهلي فقرات من تدريبات الفريق الأخيرة لتحسين بعض المهارات لدى لاعبي الفريق، قبل استئناف المنافسات المحلية التى يستعد لها الفريق خلال الفترة المقبلة.

محاضرات خاصة من كولر

ويحرص كولر حاليًا على تحسين مهارات التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك الكرات الثابتة بجانب الاهتمام بضربات الرأس للمهاجمين وجميع لاعبي الفريق.

ويرغب كولر في تقوية لاعبي الأهلي وتنمية مهاراتهم حتى يستفيد الفريق في النهاية من جميع هذه المهارات خاصة وأنها هامة لحسم الكثير من المباريات.