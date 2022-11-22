شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى دورى السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندري فى ذهاب نهائي الدورى المرتبط والذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.





موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرىتقام مباراة الاهلى والاتحاد فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى الرجال، وفى الخامسة والنصف مساءً على مستوى فرق المرتبط، كما يلتقى الزمالك مع الجزيرة فى الثالثة عصراً لفرق الرجال والواحدة ظهراً للمرتبط.





مشوار سلة الأهلى والاتحاد للنهائيوصعد الأهلى إلى الدور النهائي من بطولة الدورى بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي بينما صعد الاتحاد على حساب الجزيرة.





موقف حضور الجماهير فى نهائي دورى السلةيؤكد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، إقامة مباريات الدور النهائي بحضور جماهيري، مع منع الجماهير التي تواجدت في المباراة من فريقي (الأهلي والزمالك) من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر، وإخطار شركة تذكرتي بذلك".