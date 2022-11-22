شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثنائى الإسماعيلى اليوم فى تدريبات المستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الصاعدين إياد العسقلاني وعمر الساعي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فى تدريبات فريقهما صباح اليوم الثلاثاء بعد العودة من معسكر منتخب مصر للشباب.

وتواجد الثنائي ضمن صفوف منتخب الفراعنة الذى أقيم فى الفترة الأخيرة وتخلله مباراتين وديتين ضد نظيره البنيني ضمن الاستعداد لمنافسات كأس الأمم الافريقية المقرر إقامته شهر فبراير المقبل.

وسيتواجد هذا الثنائي فى التدريبات الجماعية للمستبعدين التى تقام فى الوقت الحالي على ملعب ” عبد الرحمن أنوس” تحت قيادة محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2005 بناءً على تعليمات الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي دخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة فاركو مساء غداً الأربعاء فى رابع جولات الدوري العام.