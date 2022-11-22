شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لقطات مبهجة من حفل خطوبة محمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل خطوبة محمود متولى لاعب النادى الأهلى لقطات مبهجة فى حضور أصدقائه من نجوم الفريق الأحمر وغيرهم، وشهدت لقطات حفل الخطوبة تواجد رامى ربيعة وزوجته ونجم الفريق الأحمر محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد عبد المنعم.

ويسعى متولى إلى العودة سريعًا إلى الملاعب بعد خوض برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها فى معسكر المنتخب الوطني الأول، الذى انتهى بالفوز على بلجيكا وديا بهدفين مقابل هدف بالكويت.

ويرصد الخليج 365 لقطات لخطوبة متولى فى الصور التالية

