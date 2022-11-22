شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يعود للتدريبات الجماعية للزمالك اليوم استعداداً لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، إلى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب من التدريبات خلال الفترة الماضية بناءً على رؤية البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للفريق.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني فى معسكر نوفمبر الجاري، والذى تخلله مباراة بلجيكا الودية بالكويت والتى انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد مصطفى "زيزو" فى التدريبات الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.