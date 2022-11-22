شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حسن يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام المصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب يوسف حسن مهاجم الزمالك الشاب من قيادة هجوم الفريق أمام المصرى البورسعيدى نظرا لغياب التونسى سيف الدين الجزيرى، الموجود مع منتخب تونس بكأس العالم، والبنينى سامسون أنيكولا الذى تأخر فى العودة من بلاده بعد الراحة التي حصل عليها بالموافقة من الجهاز الفني، إلا أن تأخره فى العودة جعل المدير الفني يخرجه من حساباته فى اللقاء المقبل.

ووضع فيريرا برنامجا تأهيليا مكثفا ليوسف حسن لتجهيزه بالشكل الملائم، خاصة أنه لم يشارك مع الفريق فى أى مباراة منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من وادى دجلة، وهو ما جعل المدير الفني يعقد جلسة خاصة مع المهاجم الشاب، أكد له فيها ثقته التامة فى قدراته ومعرفته بمستواه الفني، مؤكدا ضرورة اقتناص الفرصة خلال الفترة المقبلة من أجل الإستمرار مع الفريق في المباريات المقبلة.