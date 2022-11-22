شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لباهر المحمدى فى الإسماعيلى لحسم موقفه من مواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باهر المحمدى، مدافع النادى الإسماعيلى، لاختبار طبى اليوم، الثلاثاء، لتحديد موقفه النهائى من مباراة فريقه مع فاركو المقرر لها غداً الأربعاء فى رابع جولات مسابقة الدوري بسبب معاناته من شد فى العضلة الضامة.

ويخوض المحمدى تدريبات تحت إشراف الإسباني ديفيد بيستيرومخطط الأحمال من خلال استعمال "الاستك المطاط"، بهدف تقوية العضلات قبل أن يؤدى تدريبات أخرى بالكرة بشكل منفرد بعد إصابته بشد فى عضلة الضامة خلال معسكر منتخب مصر.

وكان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، قد استبعد مدافع الدراويش من ودية بلجيكا التى فاز بها الفراعنة بهدفين مقابل هدف بداعٍ الإصابة.

وعاد المحمدي من السعودية فى الساعات الماضية بعدما حصل على إجازة سريعة من الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للدراويش، من أجل أداء مناسك العمرة.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة فاركو 23 لاعبًا وهم: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو فى حراسة المرمي وكريم عرفات وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومحمد حسن ومصطفي فارس وياو أنور ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وصالح جمعه ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي فى خط الوسط وحازم مرسي وباسم مرسي فى خط الهجوم.