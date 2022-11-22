شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يبحث عن فرصة المشاركة مع الزمالك أمام المصرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، عن فرصة من أجل العودة من جديد لتشكيلة الفريق بعد غيابه الطويل عن المشاركة بشكل كبير، وهو ما جعل اللاعب يدرس الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل العودة من جديد للمشاركة مع أحد الأندية خاصة أنه يمتلك بعض العروض المحلية.

ويلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى السبت المقبل باستاد برج العرب فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر فى مواجهة يحاول فيها أوباما العودة للتشكيل الأساسى للفريق فى ظل الغيابات الكثيرة داخل القلعة البيضاء

وخرج أوباما من تشكيلة الفريق الأبيض منذ الموسم الماضى بعدما أضاع العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين وهبوط مستواه بشكل كبير وهو ما جعله يخرج من التشكيلة الأساسية بشكل كبير ، إلا أن الموسم الحالي لم يشارك بشكل نهائي بعد اعتماد المدير الفني على سيف الدين الجزيرى في الجانب الهجومى ومن خلفه يوسف أوباما وسيد نيمار وإمام عاشور بعد تغيير الخطة وعدم الإعتماد على المركز رقم 10 في تشكيلة الزمالك في المباريات.