شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يمنح الضوء الأخضر لمشاركة أليو ديانج فى مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبي للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، الضوء الأخضر للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للاعتماد على المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق فى المباريات المقبلة، بعدما تعافى اللاعب تماماً من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً فى العضلة الخلفية.

وأكد الجهاز الطبي أن ديانج بات جاهزاً للمشاركة فى المباريات الرسمية بعدما شارك في التدريبات الجماعية الأخيرة دون شعور بأية آلام من الإصابة التى حرمته من المشاركة مع الأهلي في مباراتي السوبر المصري الأخير أمام الزمالك والداخلية بالجولة الثالثة للدوري واللتين فاز فيهما الأهلي بثنائية نظيفة و4-1 على التوالي.

وتبقى مشاركة ديانج فى مباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر قرار مارسيل كولر بعد "نصيحة" الجهاز الطبي.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.