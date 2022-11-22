شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا اليوم، الثلاثاء، معسكر مغلقاً استعداداً لمواجهة الاسماعيلى بالدوري، والمقرر لها الخامسة عصر غد، الأربعاء، باستاد الإسكندرية فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا.

ويرغب نونو الميدا فى فرض مزيدٍ من التركيز على جنبات الفريق البرتقالى بحثاً عن انتصار جديد بالمسابقة المحلية، وحرص المدرب البرتغالى على دراسة مباريات الإسماعيلى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش.

ويحتل نادى فاركو المركز السادس بمسابقة الدورى بعد مرور 3 جولات برصيد 5 نقاط بعدما تعادل مرتين فى ثلاث جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى آخر ظهور بالمسابقة.