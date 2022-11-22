شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر حكام بطولة أفريقيا للمحليين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء بالقاهرة معسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 بالجزائر، والذى انطلق الأربعاء الماضى.

واختار الكاف 53 حكما ومساعدا وحكم فيديو للدخول في معسكر الاستعداد للبطولة الأفريقية بواقع 24 حكم ساحة و25 مساعدا و4 حكام لتقنية الفار.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اختيار 3 مصريين هم الحكم الدولي محمد عادل حكما للساحة، وحكام الـ VAR محمود عاشور وأحمد الغندور حكام لتقنية الفيديو .

في سياق متصل، وضع الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، خطة لزيارة الأفرع والمناطق خلال الأيام المقبلة للاجتماع بالحكام والمراقبين ولجان الحكام الفرعية، قبل السفر لقطر للمشاركة فى تحليل كأس العالم عبر إحدى القنوات التليفزيونية.

تبدأ جولات كلاتنبرج الاثنين المقبل بزيارة محافظة الأقصر للاجتماع بالحكام والمراقبين، بجانب الاجتماع أيضا بلجنة الحكام لمنطقة الأقصر لكرة القدم.