الامارات | ظهور أول للارجنتين والسعودية وميسي.. موعد مباريات الثلاثاء في كأس العالم قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف اليوم مباريات بطولة كأس العالم بمنافسات المجموعتين الثالثة والرابعة حيث يظهر اليوم وللمرة الأولى النجم الأرجنتيني ميسي الذي يقود منتخب بلاده في أول مواجهة وستكون أمام المنتخب العربي السعودي في أول لقاءات اليوم وتستأنف المباريات بعد ذلك حيث سيظهر أيضاً اليوم المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم الذي سيواجه أستراليا.

وشهدت انطلاقة البطولة مباريات قوية ونتائج وأحداث تاريخية بداية من خسارة قطر الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية لأول مرة في تاريخ البطولة وأيضا الفوز الكبير للمنتخب الإنجليزي على إيران بسداسية، ثم ظهر أمس تيموثي وياه، نجل الرئيس الليبيري جورج وياه الذي سجل أول هدف للمنتخب الأمريكي في كأس العالم FIFA ويُدخِل اسم عائلته سجلات التاريخ للبطولة.

وتقام اليوم 4 مباريات وتبدا بمواجهة الأرجنتين والسعودية ثم المكسيك وبولندا، الدنمارك وتونس، فرنسا وأستراليا، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة وذلك في التوقيتات التالية:

مباريات يوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات

الأرجنتين – السعودية (14:00)

المكسيك – بولندا (17:00)

الدنمارك – تونس. (20:00)

فرنسا – أستراليا (23:00)