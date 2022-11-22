شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تونس ضد الدنمارك في كأس العالم اليوم الثلاثاء 22_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخب تونس مع الدنمارك، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022.

كما أنه يحلم منتخب تونس بأن يتمكن من كسر حاجز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، ولكن مهمته صعبة للغاية بالنظر لوجود بطل العالم فرنسا، بجانب الدنمارك، الذي بلغ نصف نهائي اليورو الماضي، مع منتخب أستراليا العنيد.

ومنتخب الدنمارك بقيادة نجمه الأول كريستيان إريكسن يسعى لمزاحمة منتخب فرنسا على صدارة المجموعة من أجل طريق أسهل نوعًا ما في الأدوار الإقصائية، إلا أن مهمته لن تكون سهلة بكل الأحوال أمام المنتخب التونسي الذي اكتسب خبرة كبيرة من المشاركة المونديالية الماضية حسب ما أكده مدربه جلال القادري.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد الدنمارك في كأس العالم 2022



قناة beIN Sports MAX HD 2 هي من ستنقل مباراة منتخب تونس أمام الدنمارك في كأس العالم 2022.

لم يتم الإعلان حتى الآن، ولكن هناك احتمال ليس بالقليل أن تُذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة في إطار 22 مباراة ستتم إذاعتها من المونديال عبر القنوات المفتوحة كما أعلنت القناة القطرية.

بجانب بي إن سبورتس، يمكن متابعة مباراة تونس والدنمارك من خلال قناة الكأس الرياضية عبر قناة AL Kass Extra 2 المخصصة لنقل المونديال.

كما أعلنت قناة بي إن سبورتس أن المعلق الشهير عصام الشوالي هو من سيتولى التعليق على مباراة بلاده تونس أمام الدنمارك.

وتبدأ المباراة في تمام الثانية مساءً بتوقيت تونس، الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.