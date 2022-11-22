شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة فرنسا وأستراليا فى كأس العالم اليوم الثلاثاء 22_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تُعتبر مباراة فرنسا وأستراليا الثانية للفريقين على التوالي وذلك بعد أن التقيا في البطولة الماضية التي أقيمت في روسيا 2018، وحقق المنتخب الفرنسي الفوز بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دور المجموعات بالبطولة.

ويدخل منتخب فرنسا حامل اللقب والمرشح للتتويج بتلك البطولة مع طموح كبير للحفاظ على اللقب العالمي الذي حققه بالنسخة الماضية، في حين سيحاول الكنغر الأسترالي تقديم أداء مشرف أمام الديوك العملاق.

يدخل منتخب فرنسا بقيادة المدير الفني ديدييه ديشامب المباراة وهو يعانى من غياب عدد من لاعبيه الدوليين المؤثرين أمثال: كريم بنزيما، بول بوجبا، كيمبيمبي، نجولو كانتي وهي غيابات بلا شك ستؤثر كثيرا على الشكل الجماعى للفريق.

موعد مباراة فرنسا ضد أستراليا في كأس العالم



تقام مباراة فرنسا وأستراليا اليوم الثلاثاء الموافق 22 من نوفمبر الجاري 2022 على ستاد الجنوب في مدينة الوكرة، وذلك في أول جولات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وستكون القناة الناقلة لمباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022، هي قناة الكأس القطرية 1 بجانب قناة bein Sport القطرية المفتوحة التي تتولى مهمة نقل مباريات المونديال في الشرق الأوسط.

اسندت مجموعة قنوات بى إن سبورت مهمة التعليق فى مباراة فرنسا واستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة إلى خالد الأزهرى وسمير المعيرفى.