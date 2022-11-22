شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة المكسيك وبولندا في كأس العالم اليوم الثلاثاء 22_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي المكسيك بـ كأس العالم قطر 2022 اليوم الثلاثاء بنظيره بولندا وسط ترقب جماهيري، إذ يواجه الفريق المكسيكي الذي يقوده المدرب جيراردو مارتينو نقصًا في خط الهجوم بعد أن قرر المدرب الأرجنتيني عدم الاستعانة بخدمات الهداف التاريخي للمنتخب خافيير هرنانديز رغم أدائه الجيد خلال الموسم الحالي ما أثار قلق الجمهور.

مباراة المكسيك وبولندا بث مباشر



وتأتي مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم قطر 2022 بمختلف الدول وفقًا للمواعيد التالية:

موعد مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم قطر 2022 بتوقيت تونس: الساعة 5 مساءً.

مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم 2022 بتوقيت الجزائر: الساعة 5 مساءً.

موعد مباراة المكسيك وبولندا بـ مونديال 2022 بتوقيت المغرب: الساعة 5 مساءً.

مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم قطر 2022 بتوقيت القاهرة: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم 2022 بتوقيت الأردن: الساعة 6 مساءً.

مباراة المكسيك وبولندا بـ مونديال 2022 بتوقيت السودان: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم قطر 2022 بتوقيت جنوب إفريقيا: الساعة 6 مساءً.

مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم 2022 بتوقيت السعودية: الساعة 7 مساءً.

موعد مباراة المكسيك وبولندا بـ مونديال 2022 بتوقيت قطر: الساعة 7 مساءً.

مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم قطر 2022 بتوقيت البحرين: الساعة 7 مساءً.

موعد مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم 2022 بتوقيت الإمارات: الساعة 8 مساءً.



وتعد مجموعة قنوات بين سبورت هي التي لها حقوق النقل الحصري لجميع مباريات وفاعليات كأس العالم قطر 2022 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لـ مباراة المكسيك وبولندا بـ كأس العالم قطر 2022 كالتالي:

القمر: نايل سات

- تردد القناة: 11054- 12604

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

- 7 درجات غرب

القمر: عرب سات

- تردد القناة: 12379

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- 30.5 درجة شرق.