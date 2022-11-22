شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة السعودية ضد الأرجنتين اليوم الثلاثاء 22_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تترقب الجماهير العربية لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل ستجمع المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في أولى مباريات الفريقين بكأس العالم.



وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى قطر، الأربعاء الماضي، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم حيث سيبدأ مشواره في المسابقة بمواجهة الأرجنتين بأولى مبارياته في كأس العالم 2022 بقطر.

وسيكون المنتخب السعودي على موعد مع التاريخ خاصة أنه أول منتخب عربي يواجه الأرجنتين في على مدار تاريخ كأس العالم، ما سيحمله مسؤولية إضافية لتقديم وجه مشرف للكرة السعودية والعربية أمام "راقصي التانغو".

ولدى المنتخب السعودي فرصة هائلة لكسر السلسلة التاريخية للمنتخب الأرجنتيني الذي وصل ل36 مباراة دون خسارة ليصبح على بعد مباراة واحدة من كسر رقم منتخب إيطاليا كأكثر فريق بالتاريخ على صعيد سلسلة "اللاهزيمة".

ملعب مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022

يستضيف ملعب لوسيل مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين بجولة المونديال الافتتاحية في قطر 2022.

تسبب طريقة تدريب ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني الساعات الماضية جدلًا كبيرًا حول موقفه من المشاركة بمباراة الفريق ضد السعودية.

وظهر ليو خلال التدريب منفردًا، الأمر الذي جعل بعض التقارير تؤكد أن اللاعب يعاني من إصابة قد تتسبب في غيابه عن مواجهة السعودية بافتتاح مباريات الفريق بالمونديال.

متى مباراة السعودية والارجنتين؟

تنطلق مباراة السعودي ضد الأرجنتين في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد لوسيل، ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في المونديال بمواجهة الأرجنتين باللقاء الذي سيقام على ملعب لوسيل اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت ليبيا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.