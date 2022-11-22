شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة فاركو فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى، بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة عصر غد، الأربعاء، باستاد الإسكندرية فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد قرر سفر الفريق للإسكندرية والانتظام بمعسكر يمتد يومين قبل المباراة من أجل تحقيق مزيد من التركيز سعيًا لحصد نتيجة إيجابية.

وضمت قائمة الاسماعيلى لمواجهة فاركو 23 لاعبًا وهم: محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو فى حراسة المرمي وكريم عرفات وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومحمد بيومي ومحمد حسن ومصطفي فارس وياو أنور ومحمد الشامي وأحمد مدبولي وصالح جمعه ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدي فى خط الوسط وحازم مرسي وباسم مرسي فى خط الهجوم.

واستبعد جاريدو من قائمة الإسماعيلى لمواجهة فاركو لأسباب مختلفة كلا من عبد الله جمال وحمدي النقاز ونور الدين الزموري وإياد العسقلاني ومحمد عمار وأحمد محسن ومحمد خليفة ومحمد بن خماسة وعمر الساعي ومحمود الشبراوي وفراس شواط ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي.