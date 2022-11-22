شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على قيادة ناصر منسى لهجوم البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على قيادة ناصر منسى هجوم الفريق في المباراة القادمة أمام بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشارك ناصر منسى هذا الموسم مع فريق البنك الأهلى في الثلاث مباريات الأولى للفريق بالدورى المصرى، وظهر بشكل قوى وساهم فى تحقيق الفوز.

ويواجه البنك الأهلى نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد غد الأربعاء والتي تقام باستاد الدفاع الجوى فى الخامسة مساءً.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تمكن الفوز على سيراميكا و التعادل مع فاركو وسموحة.