شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يدخل معسكرا مفتوحا فى ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، إقامة معسكر مفتوح خلال شهر ديسمبر المقبل، وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من منتخب أفريقي وعربى من أجل الاتفاق على مباريات ودية، لخوضها فى الأجندة الدولية.

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية مباريات بطولة الدوري من أجل انتقاء العناصر الجديدة التى تستحق الانضمام للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

فى السياق ذاته، نجح الجهاز الفني في ضم اللاعبة سارة إسماعيل سالجادو، قائدة فريق برشلونة الإسباني، لقائمة المنتخب، حيث يعمل الجهاز الفني حالياً على التنقيب عن لاعبات يحملن الجنسيات المصرية في الدوريات الأوروبية، من أجل ضمهن للمنتخب والاستفادة منهن في رحلة تطوير الكرة النسائية المصرية.