شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سلة الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى ذهاب نهائى دورى السلة رجال، بينما يلتقى الزمالك مع الجزيرة على المركزين الثالث والرابع، على أن تقام المباريات اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وفى حال التعادل في نقاط الذهاب والإياب يؤخذ بنظام الترتيب لفرق الرجال فقط.

وصعد الأهلى إلى الدور النهائي من بطولة الدورى بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي ، بينما صعد الاتحاد على حساب الجزيرة.

وتقام المباريات بحضور جماهيرى بالعدد المحدد على أن يٌحرم جمهور الأهلى والزمالك الذى كان متواجدا فى صالة نصف النهائى بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة القمة.

وكان اتحاد السلة قد قرر منع الجماهير التي تواجدت في مباراة نصف النهائي بين الأهلى والزمالك من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر واخطار شركة تذكرتي بذلك ، مع توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها ثلاثون ألف جنيه ، و توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرون ألف جنيه ، بالإضافة إلى تحمل كلا الناديين كافة التلفيات الخاصة بالصالة من جمهور كل منهما وفقا لما تقره الصالة التى اقيمت عليها المباراة ، كما تقرر إجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الأهلي أوجستي بوش.