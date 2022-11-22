شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة المقاولون، التى تُعد أول مباراة للمارد الأحمر بعد توقف الدوري، ويرغب الجهاز الفني فى مواصلة الانتصارات خلال هذه المباراة بعدما حقق 6 انتصارات رسمية تحت قيادة كولر على الصعيدين المحلي والأفريقي.

وخصص المدير الفني للأهلي فقرات من تدريبات الفريق الأخيرة لتحسين بعض المهارات لدى لاعبي الفريق، قبل استئناف المنافسات المحلية التى يستعد لها الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحرص كولر حاليًا على تحسين مهارات التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك الكرات الثابتة بجانب الاهتمام بضربات الرأس للمهاجمين وجميع لاعبي الفريق.

ويرغب كولر في تقوية لاعبي الأهلي وتنمية مهاراتهم حتى يستفيد الفريق في النهاية من جميع هذه المهارات خاصة وأنها هامة لحسم الكثير من المباريات.