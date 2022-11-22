شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز والمرتبط.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين الإعلاميين مع دلفى والمنيا مع إيسترن كومبانى والزمالك مع سموحة ضمن المجموعة الأولى.

بينما يلتقى فى المجموعة الثانية كل من: الصيد مع سبورتنج و6 أكتوبر مع الزهور والاتحاد السكندرى مع الطيران، فيما يتنافس بنها مع الترسانة وإسكندرية للبترول مع مصر للبترول والأهلى مع بتروجت فى المجموعة الثالثة.

فيما يتقابل كل من: القناة مع جزيرة الورد والداخلية مع الشمس وطلائع الجيش مع هليوبوليس بالمجموعة الرابعة.