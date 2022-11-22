شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ"الإخميمى" بغزل المحلة عقب الإصابة في مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع خالد الإخميمى، قائد فريق غزل المحلة، لاختبار طبى جديد عقب خوض التدريبات غدا تحت إشراف الطبيب خالد الجميزى عقب شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء المشاركة في مباراة أسوان أمس.

وكان فريق غزل المحلة قد حقق الفوز على نظيره أسوان بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 1، عقب التعادل سلبيا في الوقت الأصلى للمباراة والتأهيل إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس الرابطة.

ويستعد فريق غزل المحلة حاليا لملاقاة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 30 من الشهر الجارى، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط، حيث تمكن من الفوز على الإسماعيلى وأسوان والتعادل مع المقاولون العرب.