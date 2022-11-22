شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 21 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الإثنين 21 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: لاعبو الأهلى الدوليون ينتظمون فى التدريبات استعدادا للمقاولون.

لاعبو الأهلى الدوليون ينتظمون فى التدريبات استعدادا للمقاولون

انتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى في المران الجماعي للفريق والذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

حمدى فتحى يبدأ الجرى فى مران الأهلى بعد شد العضلة الأمامية

خاض حمدى فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجرى حول الملعب بشكل منفرد تحت إشراف محمود حمدى أخصائي التأهيل بالفريق.

كولر يفاضل بين 4 لاعبين لاختيار بديل على معلول فى تشكيل الأهلي

يفاضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، بين الرباعى محمد أشرف ورأفت خليل وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لاختيار أحدهم للمشاركة فى الجبهة اليسرى بديلاً للتونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر والموجود حاليا مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حالياً بقطر.

مران الأهلى.. تدريبات فى الجيم واجتماع مع كولر وتقسيمة لـ3 فرق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.