7 أخبار رياضية لا تفوتك

القاهرة - سامية سيد -

يفاضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، بين الرباعى محمد أشرف ورأفت خليل وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لاختيار أحدهم للمشاركة فى الجبهة اليسرى بديلاً للتونسى على معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر والموجود حاليا مع منتخب بلاده في كأس العالم المقامة حالياً بقطر.

تواجد مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك السابق المحترف فى نادى نانت الفرنسي، فى مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الاثنين.

وفد اتحاد الكرة يحضر اجتماع "كونجرس" الفيفا يحضر وفد الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة جمال علام رئيس الاتحاد، وبصحبته خالد الدرندلي نائب الرئيس وعامر حسين عضو المجلس، الاجتماع الثاني لكونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش منافسات كأس العالم 2022. تقام مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر موسم 2021 – 2022 السبت 26 نوفمبر، بمبارة الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة مساءً. محمد الننى يزور أسرته بالمحلة في إجازة سريعة بعد ودية المنتخب.. صور حرص محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، على الحضور لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لزيارة والده وأسرته، في إجازة سريعة بعد ودية منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا والتي انتهت بفوز المنتخب بهدفين مقابل هدف.

تعرف على برنامج مستبعدى الإسماعيلى من مباراة فاركو بالدورى

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الأسباني خوان جاريدو، تكليف محمد حسيب المدير الفني لفريق الناشئين مواليد 2005 بتدريب اللاعبين المستبعدين من معسكر الإسكندرية.