شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى يخوض تدريبات بدنية استعدادا للعودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى، برنامجا بدنيا للسنغالى إبراهميا نداى، جناح الفريق، من أجل اتباعه تمهيدًا للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وتعرض نداى لإصابة فى العضلة الخلفية، أدت إلى ابتعاده عن المشاركة مع فريقه فى الفترة الأخيرة، وبدأ اللاعب يتماثل للشفاء ليصبح جاهزًا لتدعيم فريقه.

وتكتمل القوة الضاربة للفريق الأبيض بعودة أغلب المصابين وجاهزيتهم لمباراة المصرى البورسعيدى، وعلى رأسهم محمود شيكابالا، محمد عبد الغنى وطالب فيريرا بسرعة تجهيز أحمد فتوح، إبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، ويوسف حسن باستثناء محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة قوية في أوتار العضلة الخلفية ستغيبه مدة لا تقل عن 4 أو 6 أشهر حسب سرعة استجابة البرنامج التأهيلى المخصص للاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها يوم 26 نوفمبر، ضمن منافسات ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.