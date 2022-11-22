مونديال قطر 2022.. - غاريث بيل يقود ويلز لفرض التعادل الإيجابي على الولايات المتحدة

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم التعادل بهدفٍ لمثله لقاء الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيرتها ويلز، الاثنين، على استاد "أحمد بن علي المونديالي"، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم "قطر 2022".

سيطر المنتخب الأمريكي على مجريات اللعب وكان قريبا من زيارة شباك خصمه الويلزي مُبكرا لولا أن القائم الأيمن رد رأسية جوشوا سارغنت في الدقيقة 10.

أفضلية أبناء العم سام أثمر عن هدف مستحق جاء في الدقيقة 36 بعد تمريرة بينية مثالية من لاعب الوسط كريستيان بوليسيتش وصلت إلى تيموتي وياه الذي انفرد ووضع الكرة داخل المرمى الويلزي بثقة كبيرة.

على عكس الأول، دخل منتخب ويلز الشوط الثاني مهاجما وخلق عديد الفرص أخطرها كانت رأسية المدافع بن دافيز التي استبسل الحارس الأمريكي مات تيرنر في التصدي لها وأبعد الكرة إلى ركلة زاوية في الدقيقة 64.

واستمر بحث "التنانين الحمراء" عن التعادل قائما إلى تحقق لهم مرادهم مع حلول الدقيقة 82 من ركلة جزاء احتسبها الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم إثر خطأ ارتكب على غاريث بيل الذي ترجم بنفسه المخالفة إلى هدف هو الأول له في تاريخ البطولة.

وكانت إنجلترا قد افتتحت منافسات المجموعة الثانية بانتصار كبير حققته على إيران بستة أهداف لاثنين، حيث سجل للفائز كل من، جود بيلينغهام، وبوكايو ساكا (هدفين)، ورحيم ستيرلينغ، وماركوس راشفورد، وجاك غريليتش، بينما أحرز مهدي طارمي هدفي الخاسر.

بهذا تصدرت إنجلترا الترتيب بـ 3 نقاط، تليها ويلز والولايات المتحدة بالمركزين الثاني والثالث بنقطة، وأخيرا إيران بصفر من النقاط.​​​​​​​

(الأناضول)