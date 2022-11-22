الامارات | رمسة مونديال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الغترة

ارتدى عدد من جمهور منتخب الإكوادور في مباراة افتتاح مونديال 2022 أمام قطر الغترة والعقال، الذي يميز دول الخليج العربي، ولكن باللون الأصفر، وهو لون قميص الإكوادور، ما يعكس تبادل الثقافات الذي يميّز مونديال قطر.

اقتراحات

بدأت أعداد من جماهير أندية دوري أدنوك للمحترفين، تقترح على إداراتها التعاقد مع المهاجم الإكوادوري، إنر فالينسيا، بعد تألقه في المباراة الافتتاحية للمونديال ضد قطر وتسجيله هدفين، إذ اعتبروه الخيار الأنسب لمهاجم على مستوى عالٍ وصاحب خبرة كبيرة في الملاعب.

أرقام

انفرد منتخب الاكوادور بأرقام قياسية في نهائيات كأس العالم، إذ بات أول منتخب له هدف ملغى في مباراة الافتتاح، وكذلك أول منتخب يحصل على أول ضربة جزاء وأول ضربة ركنية في مونديال 2022.

دعوة

قدّم لاعب أجنبي كبير بأحد أندية دوري المحترفين الدعوة لعدد من زملائه اللاعبين المقربين منه لمشاهدة المباراة الأولى لمنتخب بلاده في كأس العالم 2022 في أحد الأماكن الهادئة التي يفضل اللاعب الوجود فيها بعيداً عن الأضواء والصخب.

تضارب

تساءل جمهور من الأندية المتنافسة في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، عن سبب عدم مراعاة اتحاد الكرة، التضارب في المواعيد بين مباريات الدور 32 من المسابقة التي تنطلق يوم 4 ديسمبر المقبل، والتي تتزامن مع مباريات مونديال 2022.

الغترة

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