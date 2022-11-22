الامارات | المهرة «فلير دو سوليل» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت المهرة «فلير دو سوليل» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة لقب المحطة الـ13 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء، ضمن سلسلة سباقات النسخة 29 للكأس الغالية التي حققت نجاحاً مبهراً في ثالث محطاتها العربية، بعد ختام جولاتها الأوروبية والأمريكية.

وتحظى سلسلة السباقات باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بأهداف إعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في مشهد السباقات العالمية ودعم الملاك والمربين للاهتمام بالخيول العربية، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.