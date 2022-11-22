الامارات | نجوم أرسنال بكأس العالم يظهرون في إعلانات «طيران الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى «طيران الإمارات» إلى جذب انتباه مشجعي كرة القدم حول العالم بثلاثية، وذلك في أحدث حملاتها الإعلانية «عشاق الرياضة».

ويظهر في إعلانات «طيران الإمارات» الجديدة نجوم أرسنال حارس المرمى آرون رامسديل، والمدافع بن وايت، والجناح بوكايو ساكا، الذين يشاركون بتشكيلة إنجلترا في كأس العالم «قطر 2022»، وهم يطيرون في الهواء إما لاعتراض وإنقاذ كرة أو تسجيل هدف، وينتهي الإعلان برسالة مفادها: «لا تسافروا فقط، بل سافروا بتميّز دائم».

وتسلط هذه اللقطات الضوء على دعم «طيران الإمارات» القوي لكرة القدم، وجرى تصويرها في استاد الإمارات، ملعب نادي أرسنال لكرة القدم في المملكة المتحدة.

ويستمر عرض أحدث إعلانات طيران الإمارات «عشاق كرة القدم العالمية» عبر مختلف المنصات الإعلامية حتى منتصف ديسمبر المقبل، ويشاهد الجمهور في إفريقيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والمكسيك الإعلانات بين مباريات كرة القدم، وعلى مستوى العالم على شاشات «سي إن إن» و«بي بي سي» و«سكاي نيوز».

كما يشاهد المشجعون في هذه الأسواق، بالإضافة إلى السنغال وشمال إفريقيا، الحملة على منصات الفيديو عبر الإنترنت وعلى الوسائط الرقمية الأخرى، مثل قنوات التواصل الاجتماعي، والمواقع الرقمية والإخبارية عبر الإنترنت وبودكاست كرة القدم.

وتُعدّ «طيران الإمارات» من أبرز العلامات التجارية في عالم كرة القدم، وتظهر رسالتها «تميّزٌ دائم» في البطولات الأوروبية الكبرى من خلال شراكتها مع أشهر الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وأرسنال و«إيه سي ميلان» وأولمبيك ليون وبنفيكا، كما تُعدّ الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال من أطول الشراكات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحمل ملعب النادي اسم «استاد الإمارات» منذ عام 2004، ويظهر اللاعبون في جميع المباريات بقمصانهم التي ترعاها طيران الإمارات منذ عام 2006.

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