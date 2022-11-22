الامارات | ميسي بحالة جيدة للغاية قبل مواجهة السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه يشعر بأنه على ما يرام قبل المواجهة الافتتاحية للمجموعة الثالثة ضد السعودية غداً الثلاثاء، فيما يُرجح أن تكون مشاركته الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم.

وقال ميسي، الذي أجرى تدريبات خفيفة بعيداً عن زملائه أول من أمس، في مؤتمر صحافي أمس: «أشعر بأنني بحالة جيدة بدنياً، وأعتقد أنني في فترة رائعة على الصعيدين الشخصي والبدني، ولا أعاني أي مشكلات».

وأوضح: «سمعت أنهم قالوا إنني تدربت بشكل مختلف، كان ذلك بسبب تعرضي لكدمة، ولكن لا يوجد شيء غريب (يحدث). كان مجرد إجراء احترازي».

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 35 عاماً، والذي سيخوض كأس العالم للمرة الخامسة في قطر، أنه لم يستعد بشكل مختلف للبطولة التي تقام للمرة الأولى في شهري نوفمبر وديسمبر.

وأوضح مهاجم باريس سان جيرمان: «لم أفعل أي شيء مميز. لقد اعتنيت بنفسي وتدربت كما أفعل طوال مسيرتي، مع العلم أن هذه لحظة خاصة، ربما تكون هذه آخر بطولة كأس عالم لي، وفرصتي الأخيرة لتحقيق هذا الحلم العظيم الذي أحلم به ونحلم به جميعاً».

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