الامارات | طاقم التحكيم الإماراتي يظهر في مباراة إسبانيا وكوستاريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقم تحكيم إماراتياً، بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن، لقيادة مباراة منتخبي إسبانيا وكوستاريكا، المقررة غداً على استاد الثمامة، ضمن مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويضم طاقم التحكيم الإماراتي الحكمين المساعدين محمد الحمادي وحسن المهري.

ويعد هذا أول ظهور لطاقم التحكيم الإماراتي في مونديال قطر، بعدما سبق للطاقم نفسه الظهور في مونديال روسيا 2018.

واستعد طاقم التحكيم الإماراتي جيداً للظهور المشرف في هذا الحدث، بعد فترة إعداد وتجهيز مكثفة، استمرت نحو أربع سنوات، منذ انتهاء مشاركته في النسخة الماضية لكأس العالم.

وظهر الطاقم الإماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن في قيادة العديد من المباريات والبطولات المهمة، من بينها إدارة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وكأس آسيا 2019 في الإمارات، وغيرها من المشاركات الخارجية المتعددة.

وتعد هذه المرة السابعة التي يوجد فيها التحكيم الإماراتي في كأس العالم، بعدما وجد في فترات سابقة في نسخ 94 و98 و2002 و2006 و2010 و2018.

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