الامارات | 5 مشاهد لافتة في الجولة 11 من «الهواة».. أبرزها صدارة دبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت الجولة الحادية عشرة لدوري الدرجة الأولى، التي اختتمت أول من أمس، نادي دبا الحصن متصدراً لترتيب الفرق المشاركة لأول مرة في الموسم الجاري، بعد فوزه الثمين على بينونة بثلاثية نظيفة، وتعثّر الفرق التي تنافسه على بطاقتي الصعود، وأصبح رصيده 21 نقطة، فيما عاد فريق الجزيرة الحمراء للتألق وأصبح وصيفاً بالرصيد نفسه لدبا الحصن، بعد فوزه على الفجيرة بهدف دون رد، كما تمكن فريق الإمارات من العودة من ملعب الحمرية بفوز ثمين. وتالياً أبرز المشاهد التي شهدتها الجولة 11.

خسارة «الإعصار»

تعرّض فريق حتا الملقب بـ«الإعصار» للخسارة أمام مسافي بعد سلسلة من النتائج الايجابية تحت قيادة المدرب عبدالله مسفر، ما أدى إلى تراجعه للمركز الثالث، وظهرت المباراة بمستوى فني مرتفع، بعد أن شن الفريقان هجمات بالجملة.

نتيجة تاريخية

حقق فريق العربي نتيجة تاريخية بعد فوزه على فرسان هسبانيا بتسعة أهداف لهدفين، في واحدة من أقسى نتائج دوري الهواة في السنوات العشر الماضية، إذ كانت اخر نتيجة كبيرة هي فوز فريق الإمارات على حتا 8-2 في موسم 2013.

أول صدارة

شهد ترتيب فرق الدوري صعود دبا الحصن الى صدارة ترتيب الدوري لأول مرة في الموسم الحالي، مستفيداً من فوزه على بينونة بثلاثية نظيفة، وتفريط فريقي حتا والحمرية بالنقاط.

الحصان الأسود

أكد مسافي أنه فريق منافس على احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، مواصلاً خطف النقاط الثمينة بعد فوزه المستحق على حتا بهدفين لهدف واحد، خصوصاً أنه فاز على الحمرية والعربي، وهما فريقان مرشحان قويان للصعود لدوري المحترفين.

مصفوت والفجيرة

واصل مصفوت نتائجه الايجابية وفاز على العروبة الذي يعد أحد أقوى فرق البطولة، بينما تعرض الفجيرة لخسارة جديدة أمام الجزيرة الحمراء قادته للمركز الرابع عشر، بينما صعد مصفوت للمركز الثامن.