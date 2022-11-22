الامارات | تونس والدنمارك.. الانطباع الأول راسخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمل تونس في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل في المجموعة الرابعة، اليوم، أمام منتخب دانماركي يسعى بدوره إلى إكمال مسيرته الناجحة التي بدأها في أمم أوروبا الصيف الماضي.

وتراهن تونس، الحالمة بالتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني، على ورقة الخبرة في قطر حيث يخوض وهبي الخزري وديلان برون والياس السخيري ونعيم السليتي مونديالهم الثاني، إضافة إلى وجوه شابة جديدة بقيادة المدرب جلال القادري.

في المقابل، وصلت الدنمارك إلى قطر وفي جعبتها الكثير لترويه، بداية مع قصة لاعبها كريستيان إريكسن، العائد إلى الملاعب بعد نوبة قلبية كادت تودي بحياته، كنجم لمنتخب بلاده يسعى للابتعاد قدر الإمكان في مونديال قطر.

وسيكون الانطباع الأول راسخاً للمنتخب التونسي إذ إن الفوز بالمباراة الأولى يعزّز من حظوظ التأهل بشكل كبير.

للإطلاع على ملحق إلكتروني.. منتخبات كأس العالم، يرجى الضغط على هذا الرابط.