الامارات | ختام دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، منافسات النسخة 10 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتضمنت 10 ألعاب رياضية.

وسيتم تتويج الفائزات في جميع البطولات خلال حفل يقام الساعة السادسة من مساء الخميس المقبل في مكتبة محمد بن راشد على خور دبي بمنطقة الجداف.

وشهدت منافسات بطولة كرة الطاولة فوز لاعبات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالمركزين الأول والثاني، حيث فازت اللاعبة وعد محمد بالمركز الأول، وفي بطولة الإسكواش فازت فرحة فريد من مؤسسة دبي القابضة العقارية بالمركز الأول، وفي بطولة الألعاب الإلكترونية فازت اللاعبتان حنان النحاس وشيما من هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الأول.

وفي بطولة الريشة الطائرة فازت روضة الهلي من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة المواطنات، وفي فئة المقيمات فازت برليان سوفراجات من أكاديمية بروفيشنال سبورت بالمركز الأول.