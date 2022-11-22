الامارات | صور من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزيّنت المدرجات بجمهور المنتخبات التي لعبت أمس في ثاني أيام مونديال قطر 2022، الذي شهد ثلاث مباريات جمعت الأولى بين إيران وإنجلترا على استاد خليفة الدولي، فيما التقى في المباراة الثانية منتخبا السنغال وهولندا في استاد الثمامة، واختتمت المباريات بلقاء الولايات المتحدة الأميركية وويلز في استاد أحمد بن علي.

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