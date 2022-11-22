مفيش مناديل في حمامات مونديال قطر .. عمرو أديب ساخراً: إحنا عندنا إختراع اسمه الشطافة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين إن «الكبار يأكلون الصغار» عنوان اليوم الثاني من مونديال قطر 2022، مشيرًا إلى أن المنتخب الإيراني تلقى هزيمة مؤلمة من نظيره الإنجليزي.

وأضاف أديب، إلى إعجابه بقدرة الفيفا على إجبار لاعبي بعض الفرق على عدم الدخول في جدل سياسي أو اجتماعي، مستشهدًا بقرار الفيفا توقيع عقوبات على أي شخص يروج للمثلية الجنسية.

وأكمل: «هاري كين وزملاؤه وفرق أخرى كانت ترغب في وضع شارة دعم المثلية، لكن الفيفا كان واضحًا ونوه بفرض عقوبات على أي شخص يروج لتلك المسألة.. بدأنا نزيح المسائل الفرعية ونركز على كرة القدم وهو الغرض من كأس العالم».

مش عاجبهم أماكن الإقامة في قطر

وعرض فيديوهات لمشجعين المونديال في قطر ، حيث كشف عن تصويرهم لأماكن الإقامة ، واعتراضهم على الحمامات وغيرها .

وسخر أديب قائلا : البت مش عاجبها الحمام مافيهوش مناديل ، مش عارفة ان عندنا شطافة ، الدول العربية فيها اختراع اسمه شطافة .

وتابع : ليس دفاعاً عن قطر ، ولكن هذا الأمر على السوشيال ميديا ستجد ناس مش سعيدة والعالم كله يتفرج ، في أي دولة ، يسيبوا كل حاجة .