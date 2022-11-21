6 مشاركات سعودية .. أفضلها الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون ظهور المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم بقطر هو السادس له منذ بداية مشاركاته في البطولة عام 1994 م.
ومنذ أول مشاركة له قبل 28 عاما لم يغب المنتخب السعودي عن البطولة سوى مرتين فقط، وتبقى المشاركة الأولى هي الأهم والأفضل حيث وصل الأخضر لدور ال 16 .1994
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد هولندا 2-1 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد المغرب 1-2 فوز
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد بلجيكا 0-1 فوز
- الجولة ال 16 ضد السويد 3-1 خسارة
1998
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد الدنمارك 1-0 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد فرنسا 4-0 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد جنوب أفريقيا 2-2 تعادل
2002
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد ألمانيا 0-8 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد الكاميرون 1-0 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد أيرلندا 3-0 خسارة
2006
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد تونس 2-2 تعادل
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد أوكرانيا 4-0 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد إسبانيا 1-0 خسارة
2018
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد روسيا 0-5 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد أورجواي 0-1 خسارة
- مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد مصر 1-2 فوز
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