6 مشاركات سعودية .. أفضلها الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون ظهور المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم بقطر هو السادس له منذ بداية مشاركاته في البطولة عام 1994 م. ومنذ أول مشاركة له قبل 28 عاما لم يغب المنتخب السعودي عن البطولة سوى مرتين فقط، وتبقى المشاركة الأولى هي الأهم والأفضل حيث وصل الأخضر لدور ال 16 . 1994

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد هولندا 2-1 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد المغرب 1-2 فوز

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد بلجيكا 0-1 فوز

الجولة ال 16 ضد السويد 3-1 خسارة 1998 مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد الدنمارك 1-0 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد فرنسا 4-0 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد جنوب أفريقيا 2-2 تعادل 2002 مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد ألمانيا 0-8 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد الكاميرون 1-0 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد أيرلندا 3-0 خسارة 2006 مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد تونس 2-2 تعادل

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد أوكرانيا 4-0 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد إسبانيا 1-0 خسارة 2018 مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد روسيا 0-5 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد أورجواي 0-1 خسارة

مرحلة المجموعات الجولة الأولى ضد مصر 1-2 فوز

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