غرفة مكة تطلق فعالية «شوف المونديال 2022 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر، أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة بالتعاون مع إحدى شركات تنظيم الفعاليات المحلية فعالية «شوف المونديال 2022»، وتستمر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر؛ في مركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الراعية وبتصريح من هيئة الترفيه. تهيأت قاعة «شوف المونديال» لاستقبال المشجعين طوال فترة المونديال، ووفرت حزمة من الخدمات الترفيهية لعشاق كرة القدم، مع تجهيز مواقع آمنة للأطفال ليتمكن ذويهم من متابعة المباريات. إضافة للمنطقة الترفيهية المجاورة لقاعة العرض؛ بالإضافة للمنطقة المخصصة للمأكولات السريعة والوجبات الخفيفة والحلويات التي تقدمها عربات الأطعمة المتنقلة الـ «فود ترك»، بما يوفر أجواء مثالية للشباب والعائلات لحضور مباريات كأس العالم 2022. إضافة للمنطقة الترفيهية المجاورة لقاعة العرض؛ بالإضافة للمنطقة المخصصة للمأكولات السريعة والوجبات الخفيفة والحلويات التي تقدمها عربات الأطعمة المتنقلة الـ «فود ترك»، بما يوفر أجواء مثالية للشباب والعائلات لحضور مباريات كأس العالم 2022. وتباع تذاكر الدخول عبر الموقع الالكتروني، أو يمكن للزوار شرائها من البوابة الرئيسة لمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات. ومن المتوقع أن تشهد غرفة مكة المكرمة حضورا كثيفا وقت بدء مباراة المنتخب السعودي مع منتخب الأرجنتين اليوم الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهرا.

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