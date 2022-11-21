شكرا لقرائتكم خبر استعدادات في سلوى لاستقبال مشجعي كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتواصل جهود أمانة الأحساء ممثلة ببلدية سلوى لاستقبال مشجعي مونديال كأس العالم « قطر 2022»، وكذلك زائري المنطقة.

وأشار رئيس البلدية المهندس راشد المسلمي؛ إلى أنه تم العمل على إعادة تهيئة الحدائق والشاطئ بإضافة المزيد من عناصر الترفيه وطرح الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الأساسية للزائرين، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات المشاركة بالمتابعة والإشراف على إنشاء مواقف للسيارات ونقاط الفرز المجهزة بالمسارات المتعددة.

وأبان أن التجهيزات تضمنت أيضا تركيب 19 مظلة إضافية في الشاطئ والحديقة، وإعادة تأهيل دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة وإعادة تأهيل 4 ملاعب للألعاب المختلفة، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة.