استعدادات في سلوى لاستقبال مشجعي كأس العالم

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وأشار رئيس البلدية المهندس راشد المسلمي؛ إلى أنه تم العمل على إعادة تهيئة الحدائق والشاطئ بإضافة المزيد من عناصر الترفيه وطرح الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الأساسية للزائرين، إضافة إلى التنسيق مع القطاعات المشاركة بالمتابعة والإشراف على إنشاء مواقف للسيارات ونقاط الفرز المجهزة بالمسارات المتعددة.وأبان أن التجهيزات تضمنت أيضا تركيب 19 مظلة إضافية في الشاطئ والحديقة، وإعادة تأهيل دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة وإعادة تأهيل 4 ملاعب للألعاب المختلفة، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة.
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