«السعودية» تدشن رحلاتها الترددية إلى مونديال كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الخطوط السعودية رحلاتها الترددية من صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لنقل الجمهور الرياضي بين المملكة وقطر لحضور مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، بسعة مقعدية تجاوزت 254 ألف مقعد خلال فترة المونديال.

وأوضح المدير العام للتواصل والشؤون الإعلامية لمجموعة الخطوط السعودية، المهندس عبدالله الشهراني أن هناك تعاونا بين الجهات المعنية في المطار، ممثلة في السعودية للخدمات الأرضية والخطوط السعودية والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات جدة وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في المطار.

الرحلات الترددية

أفاد الشهراني بأن الرحلات الترددية تختلف أعدادها حسب مباريات المنتخب السعودي، تراوح بين 9 رحلات ذهابا في اليوم من جدة وتقل إلى 4 رحلات، إضافة إلى وجود 3 رحلات مجدولة من جدة من صالة رقم 1.

وبين أنه يسمح للضيوف عبر الرحلات الترددية إصدار بطاقتي صعود الطائرة لرحلتي الذهاب والعودة استثنائيا، مهما كانت المدة بين الرحلتين، تسهيلا لإجراءات السفر، واختصارا للوقت والجهد، فيما يتعين على جميع الضيوف إصدار بطاقة «هيّا» التي تعدّ بمثابة تصريح لدخول قطر والملاعب الرياضية، مفيدا بأنه يمكن للجماهير طوال فترة البطولة الاستفادة من الرحلات الترددية اليومية، التي تأتي دعما لجمهور المنتخب السعودي ومحبي كرة القدم، لتساعدهم على التخطيط الأمثل لسفرهم بإمكانية الوصول لمطار الدوحة والعودة في اليوم نفسه، دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة اليدوية فقط داخل الطائرة، مما يسرع إجراءات السفر، كما يمكّن الضيوف من وإلى مطار حمد الدولي عبر رحلاتها المجدولة من اصطحاب الأمتعة المعاينة.

كما أشار إلى وجود عمل وتنسيق بين الخطوط السعودية والهيئة السعودية للسياحة، لتسهيل وصول محبي كرة القدم من دولة قطر إلى المملك، للتعرف على الأماكن السياحية، وحضور فعاليات موسم الرياض.

30 ألف مسافر

من جهة ثانية، يسيّر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 209 رحلات جوية، ذهابا وعودة، بين المدينة المنورة والعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري وحتى 24 من ديسمبر المقبل, لنقل أكثر من 30 ألف مسافر من الجماهير السعودية لمساندة المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم 2022, وكذلك المسافرين من مختلف الجنسيات لحضور مباريات البطولة التي تنظمها قطر.

ويبلغ عدد الرحلات الجوية المغادرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة 104رحلات تقل 14310 مسافرين, فيما يستقبل مطار المدينة المنورة 105رحلات خلال الفترة نفسها بسعة 15120 مسافرا، إذ تحرص مختلف الجهات العاملة في المطار على تيسير إجراءات وصول ومغادرة المسافرين عبر المنفذ الجوي، خلال الرحلات الجوية الاعتيادية المجدولة.

بطاقة هيا

أوضح المدير العام للخدمات المشتركة، مشرف العلاقات العامة بشركة طيبة للمطارات خالد عويضة، أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يعدّ أحد المنافذ التي تقوم بتسيير رحلات جوية اعتيادية بشكل يومي إلى الدوحة, مبينا أن الوثائق المطلوبة لسفر المواطنين السعوديين أو الخليجيين جوا من المدينة المنورة إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة، تشمل وجود جواز سفر ساري المفعول, إضافة إلى استكمال الجرعة التنشيطية الثالثة للوقاية من فيروس كورونا، فيما تتضمن متطلبات السفر المحدّدة للمقيمين في السعودية وجود جواز سفر والإقامة، وتأشيرة خروج وعودة سارية، في حين يتعيّن على المسافر الزائر للسعودية وجود جواز سفر ساري المفعول، وحجز تذكرة طيران، مضيفا بأن الحصول على بطاقة «هيّا» يعدّ أمرا إلزاميا لكل المسافرين لحضور بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، عبر الرحلات الاعتيادية التي تنطلق من مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم.

الوثائق المطلوبة لسفر المواطنين السعوديين أو الخليجيين​​​​​​​

