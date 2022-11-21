47 فوزا للأرجنتين في كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد المنتخب الأرجنتيني أحد أنجح فرق كرة القدم الوطنية في العالم، حيث فازت بالبطولة مرتين في عامي 1978 و 1986 ، وكانت مباراة الأرجنتين الأولى عام 1930 ضد فرنسا حيث سجلت 1 مقابل صفر لفرنسا.

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