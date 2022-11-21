شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين، قبل انطلاق المران الرئيسي اليوم؛ لتحفيزهم، استعدادا لمواجهتي بيراميدز في الدوري والكأس.

وأثني نصار على النتيجة والأداء في مباراة سيراميكا الماضية قبل التوقف الدولي، وطالبهم بمواصلة تقديم العروض القوية والتمسك بصحوة الانتصارات في جميع المباريات المقبلة، وعدم التفريط في نقاط المباريات للاقتراب من مربع الذهب في مسابقة الدوري المصري الممتاز وعبور دور الثمانية والتواجد في الدور قبل النهائي في مسابقة كأس مصر لأول مره في تاريخ النادي.

وأكد ثقة مجلس إدارة نادي البنك الأهلي في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق آمال وطموحات منظومة نادي البنك الأهلي.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد غد الأربعاء والتي سوف تقام على استاد الدفاع الجوى في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط، حيث تمكن الفوز على سيراميكا والتعادل مع فاركو وسموحة.