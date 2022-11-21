شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خالد يتأهل للمربع الذهبى فى بطولة العالم لشباب الملاكمة بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل عمر خالد، لاعب منتخب شباب الملاكمة، إلى المربع الذهبى ببطولة العالم التى تستضيفها إسبانيا بالفوز على بطل أوزبكستان بنتيجة 4/1.

من ناحية أخرى، أعلن محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن مشاركة منتخب الرجال فى بطولة روسيا الدولية للكبار، المحدد لها الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر القادم.

وأعلن مسئولو اتحاد الملاكمة مؤخرا قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للشباب بإسبانيا المقرر لها الفترة من 13 وحتى 27 نوفمبر الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: تميم نعيم وزن 86 كجم وعبد الله سعيد وزن 54 كجم وأحمد هيكل وزن 63.5 كجم ومحمد حسام وزن 76 كجم وعمر خالد وزن 92 كجم.