شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم 21/ 11/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين الموافق 21/ 11/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: مصطفى محمد يظهر فى تدريب الأبيض، والثلاثى الدولى ينتظمون فى التدريبات استعدادًا للمصرى.

مصطفى محمد يظهر فى تدريب الزمالك

تواجد مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك السابق المحترف فى نادى نانت الفرنسي، فى مقر القلعة البيضاء مساء اليوم الإثنين.

زيزو يحصل على 24 ساعة راحة إضافية بعد العودة من الكويت

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، راحة سلبية لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ثلاثى الزمالك الدولى ينتظمون فى التدريبات استعدادًا للمصرى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، انتظام الثلاثي عمر جابر و إمام عاشور ومحمد عواد حارس المرمى، ولم ينتظم أحمد زيزو فى التدريبات.

فيريرا يقود مران الزمالك اليوم قبل السفر للبرتغال

يقود البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة فى كأس مصر.

تعذر وصول سامسون أكينولا مجددًا واللاعب ينتظر حجز تذاكر الطيران

تعذر وصول البنينى سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك، مجددًا، حيث كان من المنتظر أن يعود إلى القاهرة مساء اليوم، الاثنين، إلا أن عدم التمكن من حجز تذاكر الطيران أدى لتأخر وصوله مجددًا.

فيريرا يمنح روى أجواش تعليمات "مهمة قيادة الزمالك" أمام المصرى

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لمساعده روى أجواش الذي سيتولى قيادة الفريق فى مواجهة المصري البورسعيدي بكأس مصر.

فيريرا يشترط "صغر السن" فى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوى