شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة تشخيصية وفحوصات طبية الأربعاء للجزائري عبد الرحيم دغموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخضع الجزائري عبد الرحيم دغموم، نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بعد غدٍ الأربعاء، لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وذلك لتحديد مدى تحسن حالته بعد إصابته الخميس الماضي بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، وذلك خلال مشاركته بمباراة إنبي الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان اللاعب قد خضع خلال الأيام القليلة الماضية لعدد كبير من جلسات التأهيل والاستشفاء باستخدام الموجات فوق الصوتية بالإضافة إلى الحقن بالبلازما، أملًا في سرعة تماثله للشفاء في أقرب وقت ممكن، خاصة أن اللاعب يعد من الركائز الأساسية للمصري منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.

ويستعد المصري لملاقاة نظيره فريق الزمالك في مباراة دور الثمانية لبطولة كأس مصر للموسم الكروي 2022/2021 والمقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.