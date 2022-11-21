شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة وتعليمات وفقرة تأهيلة خاصة لزكريا الوردى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا للمغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وخاض اللاعب الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه بالفريق في بداية المران، عقب ذلك أدى فقرة تأهيل خاصة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

و استكمل الوردي المران بخوض الحصة التأهيلية بالكرة رفقة أحمد فتوح الظهير الأيسر، ولم يشارك في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل المدير الفني جوسفالدو فيريرا.

و حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.