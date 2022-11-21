شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يحفز لاعبى الاتحاد السكندري قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى تدريب الفريق تحت قيادة الصربى زوران بمقر النادى بسموحة وعقد اجتماع مع الجهاز الفنى للاطمئنان على نتائج معسكر الفريق الذي اقيم بالقاهرة والحالة الفنية والبدنيه للاعبين.

كما عقد محمد مصيلحي جلسة مع اللاعبين قام خلالها بتحفيزهم، قبل عودة الدورى ومباريات الاسبوع الخامس امام غزل المحلة فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجارى على استاد الاسكندرية ووعد اللاعبين بمزيد من مكافات الاجادة فى حال استمرار الانتصارات وتصدر جدول المسابقة.



وسادت حالة من التفائل لدى الجهاز الفنى و اللاعبين ورئيس النادى ووعده بتقديم كل الجهد من أجل إسعاد الجماهير.

