شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الإسماعيلى يعود للقائمة بعد غياب 91 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الحالية، تواجد محمد نصر، مدافع الفريق الشاب، بعد غياب دام 91 يومًا، عقب تعرضه للإصابة بكسر فى الترقوة.

وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد ضم 23 لاعبًا، بينهم "نصر" استعدادًا لملاقاة فاركو مساء الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب الإسكندرية فى رابع جولات الدوري العام.

وابتعد اللاعب عن صفوف الدراويش منذ هذه الإصابة خلال مباراة فريقه ضد إيسترن كومباني قبل نهاية مسابقة الدوري العام المنقضي ولمدة تزيد على شهرين بعدما استلزم تدخل جراحي.

جدير بالذكر أن الدراويش يتواجد فى معسكرا مغلقا بالإسكندرية قبل موعد اللقاء بـ48 ساعة رغبة من المدرب الإسباني فى فرض حالة من السيطرة والانضباط على لاعبيه من أجل تعديل مسار الفريق بجدول المسابقة المحلية.