شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم أصحاب الجياد فى خامس جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره أصحاب الجياد بنتيجة 3/0 ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

وفاز فريق سيدات طائرة الأهلى فى الجولة الماضية على الاتحاد السكندرى، بينما يلتقى الزمالك فى نفس الجولة مع أكتوبر الثامنة مساء.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.